Казахстан планирует открыть в Москве постоянное представительство при ОДКБ

НУР-СУЛТАН, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют открыть постоянное представительство республики при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве. Об этом говорится в проекте указа Касым-Жомарта Токаева, размещенном во вторник в базе открытых нормативно-правовых актов.

"Постановляю открыть в городе Москве (Российская Федерация) постоянное представительство Республики Казахстан при ОДКБ", - говорится в проекте документа, который находится на общественном обсуждении до 15 февраля.

В пояснительной записке к указу говорится, что он разработан с целью приведения статуса полномочного представителя Казахстана в Постоянном совете при организации в соответствие с нормативной правовой базой ОДКБ и законодательством республики в сфере дипломатической службы.

В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.