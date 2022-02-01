Директор ФБР считает, что Китай представляет наибольшую угрозу экономике США

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Китай представляет для американской экономики наибольшую угрозу, которая в последние годы "вышла на новый уровень". Такое мнение высказал в понедельник директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй, выступая в президентской библиотеке Рональда Рейгана в штате Калифорния.

"Суммируя то, что мы наблюдаем в ходе наших расследований, из которых более двух тысяч посвящены попыткам китайского правительства украсть нашу информацию или технологии, [можно сказать, что] ни одна другая страна не представляет более масштабной угрозы нашим идеям, инновациям и экономической безопасности, чем Китай", - приводит слова директора ФБР агентство Associated Press.

"Я много говорил об этой угрозе с того момента, как возглавил" ФБР в 2017 году, цитирует Рэя AP. "Но я бы хотел сконцентрироваться на ней сегодня, потому что она вышла на новый уровень, став более откровенной и более разрушительной, чем когда-либо", - считает он.

"Нам всем жизненно важно вместе сфокусироваться на этой угрозе", - констатировал директор ФБР. По его словам, негативные последствия "экономического шпионажа", якобы проводимого Китаем, ощущаются в "целом спектре отраслей промышленности" США и ведут к банкротству компаний и потере рабочих мест.