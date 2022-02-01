Руководителем администрации президента Казахстана стал Мурат Нуртлеу

НУР-СУЛТАН, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил руководителем своей администрации Мурата Нуртлеу. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича руководителем администрации президента Республики Казахстан", - говорится в указе президента.

В этот же день Токаев освободил Нуртлеу от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности республики.

45-летний Нуртлеу занимал должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана с января 2022 года. Ранее он работал заместителем руководителя администрации президента Казахстана, помощником президента республики.

Во вторник президент Казахстана освободил Ерлана Кошанова от должности руководителя своей администрации. Кошанов избран председателем Мажилиса (нижней палаты парламента) республики.