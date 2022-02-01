Уполномоченная кабмина ФРГ призвала принять мигрантов из приграничной зоны с Польшей

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Уполномоченная кабмина ФРГ по вопросам политики в области прав человека и гуманитарной помощи в министерстве иностранных дел Луиза Амтсберг призвала власти Германии принять мигрантов, находящихся в приграничной зоне с Польшей. Такое мнение она выразила в опубликованном во вторник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland .

"Европейские границы должны быть открытыми для просителей убежища. Европейское законодательство также должно соблюдаться Польшей", - отметила Амтсберг. "Я бы хотела, чтобы Германия нашла способы принять людей из пограничной зоны, у которых больше нет другого выхода", - подчеркнула она, отвечая на вопрос о наплыве беженцев из Белоруссии на территорию Польши и строительстве заграждения на польско-белорусской границе. Вместе с тем Амтсберг добавила, что она понимает "существование чувства опасности в Польше".

В декабре отвечающая за охрану госграницы федеральная полиция ФРГ сообщила, что в 2021 году через территорию Белоруссии и Польши в Германию прибыли 11 213 нелегальных мигрантов, однако в конце года их число постепенно снижалось. При этом указывалось, что больше всего беженцев проникли через территорию Польши в федеральную землю Бранденбург на западе Германии. Прежде всего это иракцы, сирийцы и афганцы.

Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала 2021 года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки. В последние месяцы мигранты периодически пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами. На прошлой неделе на польско-белорусской границе началось строительство нового заграждения общей протяженностью 186 км, его высота достигнет 5,5 м: стальные столбы будут увенчаны кольцами из колючей проволоки.