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Бывший сопредседатель "Альтернативы для Германии" ведет переговоры с новыми партнерами

Йорг Мойтен может рассматривать возможность участия в основании новой политической силы в Германии

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Сложивший с себя полномочия сопредседателя правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) и вышедший из рядов этой партии Йорг Мойтен остается депутатом Европарламента, но ведет переговоры с новыми партнерами касательно своей дальнейшей партийной принадлежности. Об этом политик сообщил во вторник газете Süddeutsche Zeitung.

"Я занимаюсь политикой со страстью", - отметил Мойтен. "Я остаюсь депутатом Европарламента. Однако я также веду переговоры с потенциальными новыми партнерами", - подчеркнул он. Политик рассчитывает принять решение на этот счет в ближайшее время. В этом контексте, как пишет газета, евродепутат может рассматривать возможность участия в основании новой политической силы в Германии.

28 января Мойтен объявил, что слагает с себя полномочия сопредседателя "Альтернативы для Германии" и выходит из состава этой партии. Свой шаг он обосновал радикализацией курса ведущих функционеров АдГ. Мойтен в последние годы выступал за умеренный курс АдГ и критиковал ее правый крен, что вызывало негодование радикального крыла партии.

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