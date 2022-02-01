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В Иране умер аятолла Гольпайгани

Ему было 102 года

ТЕГЕРАН, 1 февраля. /ТАСС/. Один из наиболее авторитетных религиозных деятелей Ирана, великий аятолла Сафи Лотфолла Гольпайгани, умер минувшей ночью на 103-м году жизни в результате остановки сердца. Об этом сообщило во вторник информационное агентство IRNA.

Гольпайгани был участником исламской революции 1979 года, входил в Совет экспертов, избирающий верховного руководителя Ирана, и в Совет стражей конституции, который проверяет на соответствие конституции законопроекты и утверждает кандидатов на ключевые посты в администрации, включая президента.

Он долгие годы преподавал в семинарии в священном городе шиитов Куме. Считался одним из наиболее авторитетных экспертов по исламскому праву, мистицизму и практической этике.

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