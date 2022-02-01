В ДНР сообщили, что украинские силовики открыли гранатометный огонь по Донецку

ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из гранатомета район "Вольво-центра" на севере Донецка. Об этом во вторник сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Общее количество примененных Вооруженными силами Украины боеприпасов - три единицы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР.

С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.