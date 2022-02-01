Во Франции считают возможной встречу Путина и Макрона

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона не исключена, однако пока конкретных сроков нет. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь в эфире радио France Info.

"Я этого не исключаю, пока это еще не решено, - сказал он, отвечая на вопрос о возможной встрече двух лидеров в ближайшие дни и поездке Макрона "на место". - Но я могу сказать, что президент будет делать все для обеспечения деэскалации".

Атталь напомнил, что за последние дни лидеры РФ и Франции провели два телефонных разговора, в ходе которых "обмены были насыщенными". По его словам, в ходе первого разговора Макрон спросил Путина, готов ли тот работать над снижением напряженности на востоке Украины, и российский лидер ответил утвердительно.

В последнее время Украина и некоторые государства Запада стали вновь обвинять Россию в том, что она якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что подобные заявления являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, а Россия ни для кого не представляет угрозы.