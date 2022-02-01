КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает укрепление обороноспособности Украины, увеличение зарплат военных. Об этом он сообщил во вторник, выступая на открытии седьмой сессии Верховной рады.

"Я подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. Он предусматривает увеличение численности армии на 100 тыс., расширение программы жилья для военных, увеличение зарплат военных", - сказал Зеленский.

Президент заявил, что это дежурный указ, "а не потому, что скоро война". Согласно документу, численность Вооруженных сил Украины предписано увеличить на 100 тыс. человек за следующие три года, также будет увеличен срок службы контрактников и будут созданы еще 20 бригад. Указом предусмотрен переход к профессиональной армии.

Зеленский сообщил, что этим указом предусмотрено увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат (минимальная зарплата сейчас 6,5 тыс. гривен - $225).