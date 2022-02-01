Учения "Грузия - НАТО 2022" состоятся в марте

ТБИЛИСИ, 1 февраля. /ТАСС/. Командно-штабные учения "Грузия - НАТО 2022" пройдут в марте на территории Совместного центра тренировок и оценок Грузия - НАТО (JTEC) в Крцаниси вблизи Тбилиси. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Министерства обороны Грузии.

"Совместные учения Грузии и НАТО NATO - GEO EX 2022 пройдут в марте в Грузии в третий раз. Учениями, от планировки до исполнительной фазы, будет руководить грузинская сторона. В них примут участие члены и партнеры НАТО" - сказано в сообщении.

Заключительный этап подготовки учений в совместном центре тренировок и оценок посетил начальник учебного центра Объединенных сил НАТО (JFTC), бригадный генерал Джозеф Спишак. "Я уверен, что учения будут успешными. Учебный центр Объединенных сил НАТО поддержит проведение учений "Грузия - НАТО 2022" в совместном центре тренировок и оценок Грузия - НАТО", - приводит пресс-служба Минобороны слова Спишака.

В учениях будут участвовать военные из более чем 20 стран и партнеров НАТО. В ходе тренировок с использованием симуляторов военнослужащие отработают планировку военных операций НАТО. Маневры будут способствовать повышению совместимости Грузии с Североатлантическим альянсом. Они пройдут на основе существенного пакета "Грузия - НАТО" (SNGP), который республика получила в 2014 году по итогам саммита, прошедшего в Уэльсе. В последний раз командно-штабные учения Грузии и НАТО прошли в 2019 году.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Пришедшая в 2012 году к власти партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" продолжила курс на интеграцию в НАТО, однако в то же время "важнейшей задачей" внешней политики страны власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".

В 2017 году в Конституции Грузии появилась запись: "Конституционные органы в рамках своих прав и полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Евросоюз и Организацию североатлантического договора".