ЛНР: украинские военные разместили зенитный комплекс вблизи линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили зенитный ракетный комплекс у населенного пункта Попасная. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

"В зоне ответственности 24-й отдельной механизированной бригады зафиксирован зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса" вблизи населенного пункта Попасная", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

В ЛНР напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах и их окрестностях является нарушением дополнительных мер по контролю за перемирием.

С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.