Зеленский надеется на встрече "нормандского формата" в Берлине согласовать дату саммита

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая встреча советников лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) согласовывается, и он надеется, что на ней удастся договориться о переговорах глав "четверки".

"Единство (Украины и международных партнеров - прим. ТАСС) разблокировало нормандский формат, показало готовность к диалогу, дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование. Впервые с 2019 года все четыре стороны согласовали совместное итоговое заявление, мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где, надеюсь, будет [достигнута] договоренность относительно встречи лидеров "нормандской четверки", - заявил он, выступая во вторник на открытии очередной сессии Верховной рады.