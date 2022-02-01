Латвия пока не получила от США подтверждения о переброске американских войск

РИГА, 1 февраля. /ТАСС/. Латвия надеется, что США направят в Балтийский регион дополнительные силы, однако точных подтверждений с американской стороны о переброске военных пока не поступало. Об этом во вторник заявил министр обороны республики Артис Пабрикс.

Как указал глава оборонного ведомства агентству LETA, Латвия надеется на размещение дополнительного контингента американских войск. Кроме того, эта балтийская республика ранее призывала США рассмотреть вопрос об оказании дополнительной военной помощи, в том числе о развертывании дополнительных сил. "Наша позиция известна американской стороне. На данный момент нам никто не звонил и не подтверждал, что к нам направляются дополнительные силы", - отметил Пабрикс.

Отвечая на вопрос, приступила ли республика к подготовке инфраструктуры для приема американских войск, глава Минобороны подчеркнул, что подготовка уже проведена, однако латвийская сторона пока не может начать строительство новых казарм, не зная, какие силы прибудут и где они будут базироваться. "Мы пока на низком старте, но мы не можем планировать так конкретно, пока не состоятся детальные переговоры. Если угроза для Латвии значительно возрастет и силы США прибудут быстро, мы найдем способ, где их разместить в любой ситуации, например, в палатках", - сказал он.

Президент США Джо Байден в конце прошлой недели заявил о намерении в ближайшем будущем приступить к отправке небольшого дополнительного контингента американских войск в Восточную Европу. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ранее сообщал, что США готовы направить в Европу 8,5 тыс. военнослужащих, но окончательное решение на этот счет еще не принято. По его словам, это боевые, разведывательные, авиационные, медицинские и транспортные подразделения. Он также уточнял, что Соединенные Штаты не планируют размещать свои войска в Европе вне территории стран, являющихся союзниками по НАТО.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.