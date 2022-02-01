Парламент Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией

БАКУ, 1 февраля. /ТАСС/. Парламент Азербайджана во вторник утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Документ был подписан 15 июня 2021 года президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Тайипом Эрдоганом в городе Шуша в Карабахе.

Декларация, в частности, предусматривает оказание Баку и Анкарой взаимной помощи "в соответствии с Уставом ООН в случае возникновения угроз или агрессии со стороны третьего государства или государств против независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности международно признанных границ" одной из сторон. "После определения путем безотлагательных обсуждений объема и формы данной помощи будет принято решение об обеспечении оборонных нужд для принятия совместных мер и организована координированная деятельность силовых и управленческих структур вооруженных сил", - говорится в декларации.

Кроме того, один из пунктов документа предусматривает, что Азербайджан и Турция продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух стран в соответствии с современными требованиями. Это, в частности, предполагает обмен личным составом, проведение совместных учений. При этом в документе оговорено, что военно-политическое сотрудничество двух стран не направлено против третьих государств.

Выступая на заседании, глава парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов подчеркнул, что декларация должна расцениваться как "важнейший документ, направленный на защиту новых реалий, возникших в регионе".