ЕСПЧ сократил срок подачи жалобы до четырех месяцев с момента решения национального суда

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Срок подачи жалобы в ЕСПЧ после итогового решения суда на национальном уровне составляет отныне не шесть, а четыре месяца. Соответствующее заявление распространила во вторник пресс-служба страсбургского суда.

"С 1 февраля 2022 года срок подачи заявления в ЕСПЧ составляет четыре месяца после вынесения окончательного судебного решения по делу на национальном уровне, которое, как правило, рассматривается в высшей судебной инстанции страны, - говорится в документе. - Ранее этот срок составлял шесть месяцев".

Подача заявления в установленный ЕСПЧ срок после вынесения окончательного решения на национальном уровне является одним из критериев приемлемости жалобы. Данное изменение было внесено в соответствии с протоколом 15 Европейской конвенции по правам человека, который вступил в силу в августе 2021 года.