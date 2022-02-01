Правительство Латвии продлило на три месяца режим ЧС на границе с Белоруссией

РИГА, 1 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе Латвии с Белоруссией, введенный из-за наплыва нелегальных мигрантов, продлен еще на три месяца и будет действовать до 10 мая. Такое решение приняло на заседании во вторник правительство республики.

Учитывая по-прежнему напряженную ситуацию с нелегальной миграцией на латвийско-белорусской границе, правительство решило продлить действие ЧС в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях страны и в городе Даугавпилсе до 10 мая, передает постановление кабмина местное агентство LETA.

Как указывает МВД Латвии, с 10 августа 2021 года до 20 января 2022 года были предотвращены попытки 4 962 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. С середины декабря пограничники Латвии наблюдают возросшее число попыток незаконного пересечения границы с Белоруссией. По данным МВД, для покрытия дополнительных расходов в связи с продлением на три месяца режима ЧС на границе Латвии с Белоруссией потребуется порядка €3,88 млн.

Латвия вместе с Польшей и Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября прошлого года режим ЧС на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года. Этот режим действует в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе. Поддержку пограничникам оказывают армия и батальон спецназначения полиции.