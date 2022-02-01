Власти ЛНР сообщили, что за месяц количество обстрелов со стороны ВСУ выросло в пять раз

ЛУГАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в январе 21 раз нарушили режим прекращения огня, количество обстрелов территории Луганской народной республики (ЛНР) за месяц возросло в пять раз. Об этом во вторник сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В январе 2022 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксирован 21 обстрел территории республики со стороны ВСУ. По сравнению с декабрем прошлого года отмечается рост количества нарушений режима прекращения огня в пять раз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте представительства.

Уточняется, что чаще всего обстрелам подвергались Золотое-5 и поселок Молодежное. В результате обстрелов в январе погибли два военнослужащих ЛНР.

С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.