Депутат из окружения экс-спикера парламента Украины покинул фракцию "Слуги народа"

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады и член межфракционного объединения (МФО) экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова "Разумная политика" Олег Воронько, у которого ранее проходили обыски, вышел из президентской фракции партии "Слуга народа". Об этом сообщил во вторник Разумков.

"В минувшую пятницу были обыски у него и его родственников по абсолютно надуманному делу, притянутому за уши. Это просто способ давления на народного депутата Украины. Он сегодня вышел из фракции "Слуга народа". Я считаю, что это правильный путь", - сказал экс-спикер журналистам.

Сам Воронько, выступая на пленарном заседании Рады, заявил, что на него начали оказывать давление после решения вступить в объединение Разумкова. "После моего вступления в команду Разумкова в офисе президента совсем снесло крышу. Одновременные обыски в 07:00 (8:00 мск) в пятницу с привлечением спецназовцев у меня дома, у моего сына, у моих родственников, друзей. Это просто акция запугивания несогласных с Банковой (офис президента Украины - прим. ТАСС) депутатов", - сказал Воронько.

В пятницу Госбюро расследований (ГБР) провело обыски по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц в рамках уголовного производства по факту подделки документов.

По данным ГБР, во время судебного разбирательства в Печерском райсуде Киева депутат представил поддельные документы - протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем мог ввести в заблуждение суд. Предварительно дело квалифицируется по статьям Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", "Служебный подлог", "Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа".