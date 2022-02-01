Погранохрана Польши заявила о выстреле из сигнального оружия с белорусской стороны

ВАРШАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Польская погранслужба заявила о выстреле из сигнального оружия с белорусской стороны границы. Соответствующее заявление размещено во вторник в Twitter погранслужбы Польши.

"Ночью около 01:40 (03:40 мск) на участке границы в Беловеже белорусские солдаты выстрелили из сигнального оружия, снаряд упал на стороне Польши", - указано в сообщении. "В этом месте находится постоянный пост польских служб", - подчеркнула погранохрана.

Всего за минувшие сутки польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 39 человек. В основном это граждане Ирака, но были также представители Шри-Ланки и Афганистана. Всего с начала года польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 1 024 раза. За пособничество в январе были задержаны 29 человек. Среди них граждане Грузии, Польши, Украины, Сирии, Латвии, Белоруссии, Туниса и Ирака.

Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала прошлого года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки.

В последние месяцы мигранты периодически пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами. Всего за минувший год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нелегальных мигрантов незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии. Годом ранее их было только 122.