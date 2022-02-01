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СМИ: Госбюро расследований Украины проводит обыски у экс-главы "Нафтогаза"

По данным издания "Украинская правда", обыск проходит у Андрея Коболева дома

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Госбюро расследований Украины (ГБР) во вторник проводит обыски у бывшего главы компании "Нафтогаз" Андрея Коболева. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным издания, обыск проходит у Коболева дома. В ГБР пока не комментируют эту информацию.

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" 28 апреля 2021 года.

НАК "Нафтогаз Украина" - государственная компания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. В состав "Нафтогаза" входят крупнейшие предприятия Украины в области добычи нефти и природного газа, компания является монополистом по хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. Она также выступает организатором транспортировки российского газа и по заказу "Газпрома" бронирует у компании "Оператор ГТС Украины" необходимые транзитные мощности.

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