МИД КНР заявил, что Япония преднамеренно очерняет ситуацию с правами человека в Китае

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Резолюция по поводу прав человека в Китая, принятая нижней палатой японского парламента, злонамеренно очерняет реальную ситуацию в КНР. Об этом во вторник заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Так называемая резолюция по правам человека, принятая нижней палатой парламента Японии, пренебрегает реальностью, злонамеренно клевещет на ситуацию с правами человека в Китае, она серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, а также грубо вмешивается во внутренние дела Китая", - сказал Чжао Лицзянь, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства КНР.

Он напомнил, что Япония в прошлом "развязала агрессивную войну против других государств и совершила бесчисленное множество преступлений". "У Японии плохой послужной список в вопросах прав человека, в этой области она совершенно не имеет права указывать что-либо другим странам", - отметил Чжао Лицзянь. Он также назвал принятие резолюции "серьезной политической провокацией".

Нижняя палата парламента Японии приняла во вторник резолюцию с выражением озабоченности по поводу, как говорится в документе, нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете, Внутренней Монголии, Гонконге и других частях КНР.