В ОПЗЖ заявили, что власти Украины под шумок об "агрессии РФ" грабят госбюжет

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Украины используют активное распространение западными партнерами слухов о возможном "нападении РФ" для того, чтобы грабить государственный бюджет, преследовать лидеров оппозиции и телеканалы. Такое мнение выразил во вторник сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович.

"Нагнетая обстановку, запугивая нас каждый день, иностранные партнеры преследуют свою цель, которая ничего общего не имеет с интересами Украины. <...> Об этом уже открыто говорит даже нынешняя власть", - сказал депутат, выступая с трибуны Верховной рады. Между тем еще неделю назад, по его словам, власти точно так же нагнетали панику, "которая была очень удобна для них, чтобы отпали вопросы к тарифам, нищенским зарплатам, невыплаченным пенсиям, уничтоженной экономике, разграбленному ковидному фонду".

Рабинович также усмотрел выгоду власти в том, что "под шумок о неизбежной агрессии снова уничтожено два независимых телеканала, продолжается арест по надуманным обвинениям одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука". "Под шумок неминуемой агрессии воруют наши деньги, миллиарды вывозят из страны, закрывают телеканалы и сайты, уничтожают оппозицию", - подчеркнул политик. По словам Рабиновича, нынешняя украинская власть просто не знает, что делать с государством.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.