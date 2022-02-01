Талибы выявили в своих рядах 4,5 тыс. человек, обвиненных в преступлениях

ТАСС, 1 февраля. Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) выявило среди своих сторонников более 4 тыс. человек, которые в настоящее время преследуются за совершенные преступления. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на официальном портале "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства).

"Специальный комитет по очистке рядов движения до настоящего времени выявил в своих рядах 4,5 тыс. человек, обвиняемых в различных преступлениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что указанный комитет продолжает зачистку движения "от плохих и продажных людей".

Характер преступлений, в которых обвиняются выявленные комитетом сторонники движения, не указывается.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.