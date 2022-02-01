На Бахрейне проводят крупные учения ВМС под командованием США

КАИР, 1 февраля. /ТАСС/. Крупнейшие на Ближнем Востоке военно-морские учения International Maritime Exercise (IMX) 2022 и Cutlass Express (CE) проводятся на Бахрейне под управлением Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США. Об этом в ночь на вторник сообщил в своем Twitter Пятый флот Соединенных Штатов, подчиняющийся СЕНТКОМ.

В маневрах задействованы 9 тыс. человек личного состава и около 50 кораблей из более чем 60 стран. В них принимает участие ряд международных организаций, таких как Интерпол, Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) и Международный морской форум нефтяных компаний (OCIMF). "Такой уровень представительства демонстрирует общую решимость сохранять международный порядок, основанный на нормах права", - сказал вице-адмирал Чарльз Брэд Купер, командующий Пятым флотом США, в зону ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток.

По данным Пентагона, в учениях задействованы более 80 беспилотных и безэкипажных кораблей и воздушных дронов.

Церемония начала маневров состоялась в понедельник в штабе Пятого флота США на Бахрейне. В ней принял участие премьер-министр королевства Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа. В учениях в Красном и Аравийском морях, Аравийском и Оманском заливах, а также в северной части Индийского океана также принимают участие Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Оман и Йемен. Предполагается, что они продлятся до 17 февраля.