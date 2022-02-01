Киев заявил, что на заседании СБ ООН по минским соглашениям обвинит РФ в их невыполнении

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Киев использует заявленное Россией заседание СБ ООН по Минским соглашениям 17 февраля, чтобы обвинить Москву в невыполнении "Минска". Об этом во вторник на брифинге сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

"Что касается объявленных вчера Россией намерений о проведении 17 февраля брифинга Совбеза [ООН] по вопросам выполнения минского комплекса мер, то Украина вместе с партнерами использует этот повод, чтобы представить международной общественности факты невыполнения Россией своих обязательств в рамках мирного урегулирования", - заявил он.

О том, что Россия планирует провести 17 февраля заседание Совета Безопасности ООН к седьмой годовщине Минских соглашений, накануне заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.