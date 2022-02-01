Польша готова передать Украине легкие минометы

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Польши готовы передать Украине легкие минометы и другое вооружение. Об этом заявил во вторник премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на брифинге с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

"Мы готовы передать Украине несколько десятков <...> артиллерийских снарядов, ПЗРК "Гром", а также легкие минометы, разведывательные беспилотники и другое вооружение оборонного характера", - сказал он.

По словам главы польского правительства, "Польша готова оказать помощь как в области газа, так и вопросах, связанных с обороной и экономической поддержкой Украины". "Мы готовы передать гуманитарную помощь, что уже делаем", - добавил он.

Как оценил Шмыгаль, "Польша предоставляет Украине большую поддержку". "Отдельная поддержка - это предоставление оружия, кроме патронов для артиллерии, другого оружия для укрепления обороноспособности. У нас сильная армия, благодаря, в том числе, Польше. Такая партнерская поддержка очень важна. Перед лицом угроз Польша еще и поддерживает нас в сфере безопасности", - указал он.

Моравецкий выступил за оказание Украине как можно более широкой поддержки всеми странами, выразив надежду, что до военного нападения на эту страну не дойдет. "Нужно готовиться к плохому развитию событий чтобы оно не наступило, - считает польский премьер. - Отсюда - оборонное вооружение, которое мы будем поставлять". "Нужно готовиться к худшему: помощь для раненых, помощь в случае необходимости эвакуации части населения. Но первый сценарий - оборона украинского государства от агрессии, которая, надеюсь, не наступит", - заключил он.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.