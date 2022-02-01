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Орбан надеется на увеличение поставок газа из России в Венгрию

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Будапешт рассчитывает договориться с Москвой об увеличении поставок российского газа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"С учетом того, что вся Европа переживает сейчас энергетический, а точнее газовый, кризис, очень важным было заключение долгосрочных контрактов. Благодарим за то, что мы их подписали. В ходе сегодняшней нашей встречи я хотел бы достигнуть цели повышения объемов поставок", - указал Орбан.

Он также высоко оценил российскую помощь Венгрии в энергетической сфере и в борьбе с ковидом, поблагодарив Путина.

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