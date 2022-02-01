Главы МИД Молдавии и Хорватии высказались за деэскалацию напряженности в Восточной Европе

КИШИНЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии и Хорватии выступают за разрешение дипломатическим путем напряженности в Восточной Европе. Об этом заявлено на пресс-конференции по итогам переговоров, которые провели здесь во вторник министры иностранных дел двух стран Николай Попеску и Гордан Радман.

"Состоялся обмен мнениями о трагической ситуации в области безопасности в Восточной Европе. Мы согласились, что важно найти дипломатическое решение, чтобы снять напряжение и добиться деэскалации ситуации", - сказал Радман. Со своей стороны Попеску отметил, что молдавские власти "обеспокоены ситуацией в регионе, но надеются на ее мирное разрешение".

По его словам, ситуация в Молдавии остается сложной из-за энергетического кризиса, связанного с ростом цен на газ. Министры также договорились создать двусторонние комиссии по экономическому сотрудничеству, европейской интеграции, провести серию политических консультаций между руководством двух стран.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.