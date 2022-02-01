Франция передала Индии три новых истребителя Rafale

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 февраля. /ТАСС/. Франция передала ВВС Индии очередную партию из трех многоцелевых истребителей Rafale. Об этом сообщает во вторник газета Hindustan Times со ссылкой на пресс-службу индийских ВВС.

Церемония передачи построенных во Франции по заказу Индии самолетов состоялась на испытательном аэродроме компании Dassault Aviation неподалеку от Марселя. Истребители, как ожидается, совершат перелет в Индию во второй половине февраля. Таким образом, в составе ВВС будут находиться 35 из 36 истребителей "Рафаль", которые должна поставить Франция. Последний из этих боевых самолетов индийские ВВС получат позднее в этом году.

Истребители из завершающей партии имеют бортовое оборудование и вооружение, отвечающее всем требованиям индийских военных летчиков. Они оснащены ракетами большой дальности класса "воздух - воздух" "Метеор", усовершенствованными системами связи, предупреждения о приближении ракет противника и новейшей авионикой.

Ранее поставленные Францией истребители Rafale в ближайшее время пройдут серьезную модернизацию, в ходе которой, по имеющимся данным, на них будет установлено оборудование, закупленное Индией у США.

В сентябре 2016 года Индия и Франция подписали контракт о поставке 36 истребителей "Рафаль" на общую сумму около $8,8 млрд. Первая партия в составе пяти самолетов была доставлена 29 июля 2020 года. По контракту с Францией все истребители должны поступить до конца 2022 года. Индийская государственная авиастроительная корпорация Hindustan Aeronautics Limited ведет переговоры с Dassault Aviation о передаче технологий и производстве таких истребителей на территории Индии.