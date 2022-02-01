Экс-глава британского МИД раскритиковал Джонсона за перенос разговора с Путиным

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Великобритании Джек Стро подверг критике премьер-министра королевства Бориса Джонсона за то, что у него до сих пор не состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Ранее представитель канцелярии британского премьера сообщил, что Джонсон рассчитывал в понедельник провести телефонный разговор с Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины, но был вынужден отложить беседу из-за того, что несколько часов отвечал в парламенте на вопросы депутатов по поводу скандала с вечеринками, происходившими в его резиденции на Даунинг-стрит в разгар коронавирусных ограничений в 2020 и 2021 году.

"Я не помню более двух случаев, когда [премьер-министр] Тони Блэр не проводил телефонные разговоры с главами государств по таким веским причинам, как серьезные проблемы со здоровьем", - сказал во вторник в интервью телеканалу Sky News Стро. Он возглавлял Форин оффис с 2001 по 2006 год.

"Во всем мире Великобритания стала предметом для насмешек, а Джонсона вообще не воспринимают серьезно", - добавил он, высказав сожаление, что внутренние скандалы бросают тень на внешнюю политику страны. "Это гниение в самом сердце правительства. Это еще одно свидетельство врожденного, системного хаоса на Даунинг-стрит", - отметил Стро.

"Неужели никому не пришло в голову, что лучше было бы не планировать разговор с Путиным на то же самое время, что и публикацию в парламенте доклада [по итогам расследования сообщений о вечеринках, подготовленного сотрудницей секретариата кабинета министров] Сью Грэй. Учитывая, что в Москве на три часа больше, чем в Лондоне, почему разговор не состоялся утром?" - задался вопросами Стро.

Досталось и нынешней главе Форин оффиса Лиз Трасс. "Лиз должна проводить больше времени, думая об Украине, и меньше, думая о ее будущем посте в Instagram в предполагаемой борьбе за пост лидера партии", - сказал лейборист. Британские СМИ не раз называли Трасс как одну из наиболее возможных преемниц Джонсона в случае его ухода с занимаемой должности. Сама министр эту информацию никогда не подтверждала.

Накануне Джонсон пообещал, что поговорит с Путиными при первой возможности, возможной датой называлось 1 февраля.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, во вторник такой разговор не планируется. Песков обратил внимание на то, что Москва не анонсировала телефонную беседу Путина и Джонсона, однако не исключил, что какие-то сроки будут согласованы.

Газета The Daily Telegraph обратила внимание на то, что президент Франции Эмманюэль Макрон дважды говорил с российским лидером за последние дни.