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Путин и Драги обсудили ситуацию вокруг Украины

Стороны провели телефонный разговор

РИМ/МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины. Об этом во вторник сообщила пресс-служба итальянского премьера.

"Премьер-министр Италии Марио Драги подчеркнул важность работы по деэскалации напряженности", - указывается в заявлении. Отмечается, что во время переговоров лидеры подчеркнули "приверженность устойчивому и долгосрочному решению ситуации и необходимость восстановления климата доверия".

В свою очередь в Кремле отметили, что Путин и Драги обсудили предложения РФ о гарантиях безопасности. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаИталияРоссияДраги, Марио
Молния
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