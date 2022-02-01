Орбан заявил, что рассчитывает выиграть на выборах премьер-министра Венгрии в апреле

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не собирается покидать свой пост, так как рассчитывает выиграть на выборах в апреле 2022 года.

"Я, честно говоря, не планирую уходить, - сказал он во вторник в Кремле во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. - В апреле выборы, я собираюсь на них выходить и выигрывать. Поэтому у меня обоснованное предположение, что мы будем с вами сотрудничать на протяжении долгих лет".

Орбан напомнил, что в первый раз встречался с Путиным 13 лет назад. "Это очень долго. Практически все, кто были моими коллегами по руководству стран ЕС, уже таковыми не являются. Получается, что у нас с вами за 13 лет накопились самые значительные воспоминания о едином прошлом России и ЕС", - отметил венгерский премьер.