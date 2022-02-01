Правительство Казахстана ввело запрет на повышение зарплаты министрам и депутатам

НУР-СУЛТАН, 1 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров Казахстана принял во вторник постановление, которым вводится запрет на повышение заработной платы министрам, депутатам парламента и главам администраций. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января объявил пятилетний мораторий на повышение зарплаты министрам, главам регионов и депутатам. "В рамках исполнения поручения главы государства принято постановление "О введении моратория на повышение оплаты труда депутатам парламента, членам правительства и акимам (главам администраций) всех уровней", - говорится в сообщении.

В этот же день правительство внесло изменения в постановление "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годах", документ предусматривает утверждение критериев отбора государственных активов, которые подлежат приватизации. "Решения государственной комиссии по вопросам модернизации экономики в части приватизации подлежат публикации на веб-порталах реестра государственного имущества и субъектов квазигосударственного сектора", - пояснили в пресс-службе.