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Рада создает следственную комиссию по событиям, повлекшим потерю Крыма в 2014 году

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Верховная рада во вторник проголосовала за создание временной следственной комиссии (ВСК) по событиям, повлекшим потерю Крыма в 2014 году. За соответствующее постановление проголосовали 229 парламентариев при 226 необходимых.

"Основными задачами ВСК является проведение проверки сведений о фактах и лицах, способствовавших временной оккупации Автономной Республики Крым, проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины фактов и уголовных производств в отношении лиц, способствовавших временной оккупации АРК", - сказано в пояснительной записке.

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