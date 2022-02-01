Рада создает следственную комиссию по событиям, повлекшим потерю Крыма в 2014 году

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Верховная рада во вторник проголосовала за создание временной следственной комиссии (ВСК) по событиям, повлекшим потерю Крыма в 2014 году. За соответствующее постановление проголосовали 229 парламентариев при 226 необходимых.

"Основными задачами ВСК является проведение проверки сведений о фактах и лицах, способствовавших временной оккупации Автономной Республики Крым, проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины фактов и уголовных производств в отношении лиц, способствовавших временной оккупации АРК", - сказано в пояснительной записке.