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Кулеба заявил, что объявление о создании союза Украины, Британии и Польши перенесли

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Объявление о создании нового формата сотрудничества между Украиной, Британией и Польшей отложено на неопределенный срок в связи с тем, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс в преддверии визита в Киев заразилась коронавирусом. Об этом во вторник сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Планировалось, что первое официальное объявление о создании нового формата будет сделано министерствами иностранных дел трех стран в рамках визита нашей британской коллеги в Киев. К сожалению, она заболела ковидом и мы переносим это объявление на позже", - написал Кулеба на своей странице в Facebook.

Теги
УкраинаВеликобританияПольшаКулеба, Дмитрий ИвановичТрасс, Лиз
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