Орбан заявил, что никто из глав стран ЕС не хотел бы войны и конфликтов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Ни один из лидеров стран Евросоюза не хочет войны, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан во вторник на переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

"Мой сегодняшний визит - это отчасти еще и миссия мира. И я хотел бы заверить в том, что ни один из руководителей Европейского союза, стран-членов, не хотел бы войны и конфликтов", - сказал Орбан. "Мы выступаем за политические решения и взаимовыгодные соглашения", - добавил он.

Со своей стороны Путин заявил, что с удовольствием проинформирует премьера Венгрии о переговорах РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности.

В конце прошлого года Россия начала переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности. МИД РФ 17 декабря опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности. Они предполагают среди прочего отказ от расширения Североатлантического альянса на восток, в том числе отказ от принятия в состав объединения Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

На прошлой неделе Вашингтон и Брюссель передали России письменные ответы на эти предложения. Как сообщала пресс-служба Кремля, ранее Путин в ходе разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обратил внимание, что в этих ответах не учтены принципиальные озабоченности России.