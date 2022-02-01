Оппозиция требует отставки секретаря СНБО за призыв к выходу Украины из минских соглашений

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) требует отставки секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова и привлечения его к ответственности за призывы к выходу Украины из минских соглашений.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленной отставки секретаря СНБО Данилова и привлечения его к ответственности за действия, направленные на уничтожение территориальной целостности нашего государства и разжигание вооруженного конфликта. В противном случае власть (президента Украины Владимира) Зеленского признает, что курс на выход из минских соглашений является элементом государственной политики Украины", - сказано в заявлении, опубликованном во вторник на сайте партии.

"Это безответственное, циничное и преступное по своей сути заявление могло бы стать информационной бомбой, но прошло практически незамеченным, потому что все мировые лидеры отлично понимают: украинская власть не имеет политической воли к мирному урегулированию конфликта на Донбассе и именно поэтому не желает выполнять обязательства, взятые на себя в рамках нормандского формата, - отмечает оппозиция.

Как считает оппозиция, "секретарь СНБО Данилов выступает в роли провокатора от власти, который делает все для срыва мирного процесса урегулирования, развязывания гражданской войны и вооруженного конфликта, чтобы в этих условиях получить в свои руки дополнительные рычаги влияния, делает все для усиления напряженности между Россией и Украиной". Запад развернул масштабную информационную кампанию вокруг утверждений о возможном военном вторжении России, и это вынуждает в том числе и Зеленского систематически выступать с успокаивающими заявлениями. "Но Данилов своими провокационными действиями делает все для того, чтобы повысить вероятность такого события", - заявила "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Данилов, в интервью агентству Associated Press, опубликованном в понедельник, заявил, что "выполнение минских соглашений означает уничтожение страны". По его словам, "когда они подписывались под прицелом российских орудий, а Германия и Франция смотрели, уже было ясно всем здравомыслящим людям, что выполнить эти документы невозможно". Данилов также заявил, что если западные страны "будут настаивать на выполнении минских соглашений в том виде, в каком они есть, это будет очень опасно" для Украины.

Минские договоренности

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.