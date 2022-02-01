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Глава ЛНР распорядился с 1 февраля вновь ввести комендантский час

Глава ДНР Денис Пушилин ранее отменил комендантский час с вечера пятницы и в выходные дни до 31 декабря

ЛУГАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник возобновил с 1 февраля действие комендантского часа. Об этом во вторник сообщает агентство "Луганскфинормцентр" со ссылкой на указ главы республики.

Ранее Пасечник приостановил действие комендантского часа с 23:00 (время совпадает с мск) 1 октября 2021 года по 04:00 1 февраля 2022 года.

В понедельник глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил комендантский час с вечера пятницы и в выходные дни до 31 декабря 2022 года.

На территории ДНР и ЛНР режим комендантского часа (ограничение на перемещение транспорта и пешеходов) действует с начала вооруженного конфликта в 2014 году. Он действует с 23:00 до 05:00 в ДНР и с 23:00 до 04:00 в ЛНР.

Теги
УкраинаПасечник, Леонид ИвановичПушилин, Денис Владимирович
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