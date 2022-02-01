Опрос: большинство украинцев поддерживает создание союза Украины, Польши и Британии

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Более 60% украинцев поддерживают формирование военно-политического союза Украины, Польши и Великобритании. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные во вторник.

По результатам опроса, проведенного 21 - 23 января, 61% жителей страны поддерживают идею создания союза. Отрицательно относятся к этой инициативе 21% участников опроса, безразлично - 12%.

Больше всего сторонников союза - среди жителей западных и центральных регионов, а также Киева (уровень поддержки от 65% до 76%). На юге к инициативе положительно относятся 51% опрошенных, и отрицательно - 31%. На востоке союз поддерживают 40% жителей и не поддерживают 38%.

Отрицательно к инициативе относится большинство опрошенных сторонников партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (62%), "Партии Шария" (67%) и партии "Наши" Евгения Мураева (68%). Более 80% избирателей партий "Европейская солидарность", "Свобода" и "Сила и честь" поддерживают создание союза.

Опрос был проведен среди 2 500 жителей Украины, проживающих во всех областях, кроме неподконтрольных территорий в Донбассе. Статистическая погрешность не превышает 2%

Новый союз

Во вторник украинский президент Владимир Зеленский, выступая на открытии очередной сессии Верховной рады, заявил, что сотрудничество Великобритании, Польши и Украины приобретает новый формат. При этом он не конкретизировал какие-либо детали по взаимодействию трех стран в новом формате.

Как сообщил позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба первое официальное объявление о создании нового формата сотрудничества трех стран отложено на неопределенный срок в связи с тем, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс в преддверии сегодняшнего визита в Киев заразилась коронавирусом.

Ранее о создании нового формата взаимодействия трех стран сообщали СМИ, ссылаясь на дипломатические источники, но не уточняя деталей. Впервые о таком варианте взаимодействия упомянула Трасс, выступая в Австралии 21 января. Судя по ее словам, о сотрудничестве Британии, Польши и Украины шла речь во время визита Зеленского в Лондон в декабре 2021 года.