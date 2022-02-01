Британский премьер на видит признаков деэскалации обстановки на границах Украины

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил членам своего кабинета, что признаков деэскалации обстановки на границах Украины пока не наблюдается. Об этом сообщил журналистам во вторник представитель премьерской канцелярии, слова которого приводит информагентство PA.

По его словам, Джонсон выразил "глубокую обеспокоенность отсутствием признаков деэскалации с российской стороны при том, что вдоль границы Украины дислоцированы около 100 тыс. военных". Глава правительства также заявил, что Лондон "возглавляет усилия", направленные на согласование западного пакета санкций, которые будут применены против Москвы в случае якобы возможного вторжения РФ на украинскую территорию.

На Даунинг-стрит также сообщили, что во вторник перед британскими министрами выступил начальник штаба обороны Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин. Он утверждал, что "значительная часть российских сухопутных сил и средств сейчас сконцентрирована у западных границ [страны], что сочетается с операцией устрашения, в частности, проведением ранее невиданных по масштабу учений" российских Вооруженных сил. По словам адмирала, действия России якобы являются частью проводимой ей политики "принуждения и запугивания, нацеленной на подрыв западных ценностей и принципов".

Радакин также доложил членам правительства о том, какие действия предпринимают британские военные, чтобы "ограничить риски и побудить Россию к поиску дипломатического решения", однако подробности в заявлении Даунинг-стрит не приводятся.

Во вторник Джонсон отправился с визитом в Киев, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.