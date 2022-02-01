Глава МИД Польши намерен посетить Россию 15 февраля

ВАРШАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Визит в Россию главы МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнева Рау состоится 15 февраля, если позволит политическая и эпидемическая ситуация. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

"Я подтверждаю запланированный визит в Москву, если политическая и эпидемическая ситуация позволит. Приглашение со стороны министра [иностранных дел РФ Сергея] Лаврова есть. Вероятнее всего, это будет уже появлявшаяся много раз дата - 15 февраля", - сказал он.

В среду Рау отправляется с визитом в Вашингтон. Позднее запланирован его визит на Украину.