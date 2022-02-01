Опрос: партия Порошенко опережает "Слугу народа" Зеленского почти на 7 п.п.

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" ("ЕС") увеличила отрыв от президентской "Слуги народа" до 6,8 процентного пункта. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты социологического опроса, проведенного центром имени Александра Разумкова.

По его данным, если бы выборы в Верховную раду проходили в ближайшее время, то наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "ЕС". За нее готовы отдать голос 17,5% всех опрошенных, или 25,2% тех, кто намерен принять участие в голосовании и определился с выбором. Далее следует "Слуга народа" с 12,8% и 18,4% соответственно.

Партию Юлии Тимошенко "Батькивщина" поддерживают 8,7% всех респондентов, или 12,6% определившихся с выбором, "Оппозиционную платформу - за жизнь" - 6,3% и 9%. Далее следуют анонсированная экс-спикером Рады Дмитрием Разумковым организация "Разумная политика" (6% и 8,7%), партии "Наши" (3,7% и 5,3%) и "Сила и честь" (3,4% и 4,8%).

Социологи обратили внимание на то, что по сравнению с октябрем 2021 года рейтинг партии Порошенко значительно вырос (с 12,4% до 17,5% всех опрошенных). Уровень популярности "Украинской стратегии Гройсмана" снизился с 4,6% до 2,3%.

Главной и реальной оппозицией 33,1% опрошенных считают "Европейскую солидарность". 19% такой силой считают партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", 11,3% - "Батькивщину". Во время исследования были опрошены 1 206 респондентов от 18 лет и старше во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9%.

Рейтинг партии "ЕС" растет в последние месяцы на фоне более активной деятельности ее лидера Порошенко, который стал чаще выступать с критикой политики президента страны Владимира Зеленского. Число его сторонников выросло в момент судебного процесса над Порошенко, который начался в Киеве в январе.