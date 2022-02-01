Зампомощника Байдена проведет в ЕС консультации по защите от хакеров и помощи Украине

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер отправится на этой неделе в Европу, она проведет консультации с союзниками Вашингтона по вопросам противодействия угрозам в киберпространстве и поддержки Украины. Об этом сообщила во вторник американская газета The Hill.

По словам ее источников, Нюбергер встретится с коллегами из структур ЕС и НАТО в Брюсселе. Заместитель помощника президента США Джо Байдена также посетит Варшаву, где проведет встречи с официальными лицами Польши, прибалтийских стран, ряда государств, входящих в "Бухарестскую девятку". Кроме того, ожидается, что Нюбергер проведет виртуальные консультации с представителями Германии и Франции.

"В рамках этого взаимодействия мы будем стремиться к тому, чтобы США, наши союзники и партнеры были готовы к любым непредвиденным ситуациям, касающимся киберпространства, и к реагированию в текущей обстановке", - приводятся в публикации слова источника из числа официальных лиц. "Мы также будем обсуждать то, как будем координировать усилия и поддерживать Украину и друг друга в случае кибератак", - добавил чиновник.

В материале говорится, что американские официальные лица якобы опасаются возможности кибератак из России в отношении Украины, США и других стран.