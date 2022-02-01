Президент Литвы призвал наращивать инвестиции в военную промышленность

ВИЛЬНЮС, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа считает необходимым увеличивать инвестиции в военную промышленность. Об этом он заявил во вторник при посещении завода по производству боеприпасов малого калибра, находящегося в Гирайте Каунасского района.

"Развитие и укрепление военной промышленности является одним из приоритетов национальной безопасности нашей страны, - сказал он. - Мы стремимся к тому, чтобы инвестиции в производство вооружений росли еще значительнее". По словам президента, литовское оборонное производство вносит вклад в безопасность в Европе и укрепление обороноспособности НАТО.

Находящееся под Каунасом оборонное предприятие с закупленными во Франции производственными линиями обошлось Литве в €63,8 млн. Оно было построено в 2001 году, как тогда утверждалось, для устранения восточной зависимости по части боеприпасов, так как изначально на вооружении литовской армии находилось автоматическое оружие советского производства. Коммерческая составляющая решения себя не оправдала, завод нес казне убытки. На мировом рынке утвердиться не удавалось из-за жесткой конкуренции, потребности же собственной армии не столь велики, чтобы обеспечить рентабельность работы.

Убыточное предприятие из управления Государственного оружейного фонда в середине 2009 года было передано Минэкономики. Его даже хотели выставить на приватизацию, но оказалось, что этому препятствует соглашение о приобретении оборудования.

В последнее время заводу удалось стабилизировать финансовые показатели. По оценке экспертов, сказалась геополитическая ситуация. В мире стали больше стрелять, военные учения приобрели более интенсивный характер. К тому же страны Запада стали избирательнее подходить к военным закупкам на восточном рынке. Согласно официальным данным, завод экспортирует около 97% своей продукции, в которой преобладают боеприпасы к стрелковому оружию калибра 5,65 мм и 7,62 мм.