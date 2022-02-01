В Раде не хватило голосов для решения о выходе Украины из Антитеррористического центра СНГ

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Депутаты украинского парламента провалили голосование за выход страны из Протокола о совместных антитеррористических мероприятиях на территории СНГ. Соответствующий проект закона во вторник получил 223 голоса в поддержку из 226 необходимых.

Объявление результатов в зале Верховной рады сопровождалось криками "Позор".

В пояснительной записке к документу указывается, что его целью "является прекращение действия для Украины международного договора по участию Украины в Антитеррористическом центре СНГ". Аргументами для выхода из протокола указана якобы "вооруженная агрессия Российской Федерации на территории Украины", нарушение ей "принципов международных отношений", а также тот факт, что "Украина в течение 2014-2015 годов не принимала участия в практических мероприятиях, предусмотренных Программой сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма".

Сразу после провального голосования спикер Рады Руслан Стефанчук закрыл заседание парламента.

Антитеррористический центр государств - участников СНГ - постоянно действующий специализированный отраслевой орган СНГ, предназначенный для обеспечения координации взаимодействия компетентных органов стран содружества в области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. Центр образован решением совета глав государств СНГ в 2000 году. В дальнейшем было утверждено Положение о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях стран СНГ.