В ДНР обвинили украинские спецслужбы в причастности к минированию здания администрации

ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Минирование здания администрации Киевского района Донецка осуществили украинские спецслужбы. Об этом во вторник сообщили в министерстве государственной безопасности ДНР.

"Министерством государственной безопасности при содействии Министерства Внутренних Дел ДНР предотвращен террористический акт украинских спецслужб в здании администрации Киевского района города Донецка", - сообщили в ведомстве.

"Так, 1 февраля 2022 года, посредством электронной почты поступило анонимное сообщение о минировании здания. В кратчайшие сроки сотрудниками правоохранительных органов и МЧС ДНР были эвакуированы служащие администрации Киевского района", - добавили в МГБ ДНР, отметив, что взрывное устройство было уничтожено на месте.

28 января поступила серия анонимных сообщений о минировании в общей сложности 17 объектов в Донецке, Макеевке и Горловке, в частности зданий в Донецке, в которых располагаются офисы Министерства иностранных дел ДНР, Министерства информации ДНР, Региональной энергопоставляющей компании, Центрального республиканского банка и МЧС, а также Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Крупской, Дворец детского и юношеского творчества. Как сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой народной республики, все они оказались ложными.