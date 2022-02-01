Посольство Афганистана в РФ не видит необходимости в новых сотрудниках из числа талибов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Посольство Афганистана в Москве функционирует в обычном режиме и не видит необходимости в новых сотрудниках из числа талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ). Об этом сообщили во вторник ТАСС в диппредставительстве Афганистана.

"В настоящее время посольство в Москве работает в обычном режиме. Все отделы посольства (политический, экономический, культурный и консульский) функционируют как прежде в полном составе опытных дипломатов, специалистов в своих сферах. Необходимости в сотрудниках от "Талибана" в посольстве нет, тем более, что у "Талибана" нет профессиональных дипломатов", - информировали в пресс-службе диппредставительства.

Там также добавили, что посольство продолжает оказывать необходимые услуги гражданам Афганистана, афганской диаспоре и студентам, которые учатся в России.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Россия не исключает возможности Кабула направить ряд дипломатов младшего и среднего звена для усиления кадрового состава диппредставительства республики в Москве.