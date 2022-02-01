{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Премьер Венгрии поблагодарил Путина за помощь в борьбе с пандемией

Виктор Орбан пояснил, что первый вызов был связан с пандемией коронавируса, второй - с энергетикой

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Москва помогла Будапешту справляться с двумя главными вызовами прошлого года - распространением коронавируса и энергетическим кризисом. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы действительно переживаем непростые времена, но 2021 год оказался самым успешным, пожалуй, за этот период в отношениях между нашими странами. Было два главных вызова, в обоих случаях Россия помогла нам", - констатировал Орбан.

Он пояснил, что первый вызов был связан с пандемией коронавируса, второй - с энергетикой. "Мы благодарим вас за то, что в результате сотрудничества с Россией в вакцинной сфере 900 тыс. граждан Венгрии были привиты вашей вакциной. Благодарю от сердца", - сказал премьер республики.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВенгрияОрбан, ВикторПандемия COVID-19
Генсек ООН осудил проведенный КНДР 30 января запуск ракеты, возможно, средней дальности
Это нарушение моратория и резолюций СБ ООН, заявил Антониу Гутерриш
Читать полностью