Вопросы безопасности будут в центре внимания визита главы МИД Польши в США

ВАРШАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау в среду отправится с визитом в США, где планирует обсудить, прежде всего, вопросы евроатлантической безопасности. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

"Мы рассчитываем на то, что во время визита в Вашингтон будут обсуждаться актуальные вопросы евроатлантической безопасности", - сказал представитель ведомства. "Мы рассчитываем, что будет поднята тема еще более тесного трансатлантического сотрудничества в ответ на геополитическую ситуацию, с которой мы имеем дело", - добавил Ясина.

По его словам, Рау обсудит с американскими партнерами также вопросы энергетической безопасности, газопровода "Северный поток - 2" и дальнейшее сотрудничество США со странами Инициативы трех морей. "Много внимания будет уделено текущей ситуации на Украине", - подчеркнул пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться расширение американского военного присутствия в регионе, Ясина сказал, что "Польша стремится к увеличению американского военного присутствия на восточном фланге НАТО". "Этот вопрос поднимается на всех польских дипломатических встречах. Думаю, на этом уровне он тоже будет затронут, если время позволит", - указал он.

Польский министр выезжает в США в среду останется в Вашингтоне до субботы. Визит проходит по приглашению американской стороны - госсекретаря Энтони Блинкена. В рамках поездки запланировано возобновление после трехлетнего перерыва стратегического диалога Польши и США. "Это формат, который долго функционировал и сейчас возобновляется в контексте событий, которые происходят недалеко от Польши", - отметил Ясина.

В период визита министра Рау в США планируется двусторонняя встреча с госсекретарем Блинкеном, встречи с членами Конгресса США, выступление на форуме Хельсинкской комиссии Конгресса США.