Греция через неделю примет решение по выдаче Литве украинца по делу о событиях 1991 года

ВИЛЬНЮС, 1 февраля. /ТАСС/. Греческий суд на следующей неделе примет решение по выдаче на основе европейского ордера Литвы гражданина Украины Александра Радкевича в рамках дела о январских событиях 1991 года. Об этом во вторник сообщило агентство BNS со ссылкой на адвоката украинца Дмитриса Дмитриадиса.

"Верховный суд Греции дело по существу уже рассмотрел, но решение объявлено не было. Ожидается, что это произойдет 9 февраля", - приводятся в сообщении его слова.

Задержанный в Греции 53-летний гражданин Украины является фигурантом дела о январских событиях 1991 года в Вильнюсе, в рамках которого Вильнюсский окружной суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. В Вильнюсе надеются, что задержанный по ее ордеру фигурант будет передан Литве.

В 1991 году Радкевич в звании старшего лейтенанта советской армии служил заместителем командира роты в Вильнюсском гарнизоне и командовал танком с бортовым номером 511, который участвовал в событиях ночи 13 января, когда советские военные брали под контроль телебашню в Вильнюсе.

Заочный приговор

В январе 1991 года в ситуации политического двоевластия в уличных стычках сторонников независимости и тех, кто хотел, чтобы Литва оставалась в составе Советского Союза, в Вильнюсе погибли 14 человек, более 700 пострадали. Литовская сторона обвинила в гибели гражданских лиц советских военных и политическое руководство СССР.

Всего обвинения по статьям за военные преступления и преступления против человечности были предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Эти страны отрицательно ответили на просьбы о помощи в процессуальных действиях против своих граждан. Тогда Литва приняла решение судить обвиняемых заочно. Суд назначил им различные (от четырех до 14 лет) сроки лишения свободы.

Следственный комитет РФ возбудил в апреле 2019 года уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые вели процесс. Как отмечала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, они подозреваются в совершении преступления по статьям за вынесение заведомо неправосудного приговора, так как события в Вильнюсе 1991 года имели место в период нахождения Литвы в составе СССР, а войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с советским законодательством.